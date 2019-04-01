Сутки выборов на Донбассе: один обстрел боевиков, потерь нет
1 апреля, 2019, 07:58
31 марта противник обстрелял позиции в районе Лебединского
Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.
31 марта противник обстрелял из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия позиции подразделения в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" в районе Лебединского.
Потерь среди украинских военных нет. С начала текущих суток обстрелов украинских позиций не зафиксировано.
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