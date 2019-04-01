США надеются, что Украина и Грузия станут членами НАТО
1 апреля, 2019, 13:47
Соединенные Штаты Америки надеются, что в будущем Украина и Грузия станут членами Североатлантического альянса
Об этом заявила постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчинсон, передает " Интерфакс -Украина ".
По ее словам, Украина и Грузия тесно сотрудничают с альянсом и однажды смогут стать членами НАТО.
"У нас тесный союз с Украиной и Грузией. И мы продолжим и в дальнейшем развивать его", - заявила Хатчистон.
На вопрос, признают в НАТО прогресс со стороны Украины и Грузии на пути в Североатлантический альянс, Хатчинсон ответила положительно.
"Эти народы провели реформы в своих странах. У них есть дух, очень важно. У нас тесный союз с Украиной и Грузией. И мы продолжим работать над ним", - отметила она.
- Напомним, 7 февраля Верховная Рада приняла изменения в Конституцию о курсе Украины на вступление в ЕС и НАТО.
- Страны-члены НАТО подтверждают возможность вступления Украины в Североатлантический альянс.
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19 марта генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс остается надежным партнером в вопросе членства Украины : "Двери НАТО остаются открытыми".
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