США надеются, что Украина и Грузия станут членами НАТО

1 апреля, 2019, 13:47

Соединенные Штаты Америки надеются, что в будущем Украина и Грузия станут членами Североатлантического альянса

Об этом заявила постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчинсон, передает " Интерфакс -Украина ".

По ее словам, Украина и Грузия тесно сотрудничают с альянсом и однажды смогут стать членами НАТО.

"У нас тесный союз с Украиной и Грузией. И мы продолжим и в дальнейшем развивать его", - заявила Хатчистон.

На вопрос, признают в НАТО прогресс со стороны Украины и Грузии на пути в Североатлантический альянс, Хатчинсон ответила положительно.

"Эти народы провели реформы в своих странах. У них есть дух, очень важно. У нас тесный союз с Украиной и Грузией. И мы продолжим работать над ним", - отметила она.