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Сможет ли кандидат на третьем месте "сорвать" второй тур через суд. Объяснение Андрея Магеры

Как на время проведения второго тура могут повлиять возможные судебные иски кандидата в президенты, который займет третье место по результатам голосования в первом туре

Об этом в эфире Еспресо.TV. рассказал заместитель председателя ЦИК (2007-2018) Андрей Магера

"Мы не можем исключать, что такие попытки будут", - говорит Магера.

"Если бы были системные массовые нарушения избирательного законодательства, какая перспектива - даже гипотетическая - могла бы иметь место. Если таких нарушений не было, а я таких не нашел, перспектива судебных разбирательств при таких обстоятельствах будет приближаться к нулю. Но проблема будет в том, что для ЦИК будет гораздо сложнее организовать все процедуры для повторного голосования ", - пояснил экс-заместитель председателя ЦИК.

Также по его словам, сам кандидат, оказывать подобные действия, таким образом навредит самому себе:

"Его избиратели не до конца это оценят, а чужие избиратели мягко говоря не понял, а впереди еще парламентские выборы .." - добавил Магера.

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