Самое популярное жилье на Airbnb: хижина-гриб в лесу близ Сан-Франциско
Об этом сообщает FOX News.
Сейчас хижина полностью забронирована до октября.
Известно, что хижина имеет площадь около 10 кв. м. расположена в лесу в 129 километрах от Сан-Франциско. Ее зарегистрировали на сайте в 2009 году, и с тех пор она получила 1300 пятизвездочных отзывов от гостей. Посетители отмечают чистоту, умеренную стоимость и уникальное расположение.
Домик в форме гриба рассчитан на трех гостей. В главной спальне установлена большая кровать, а также 32-дюймовый телевизор. Кроме того, в помещении есть диван, который трансформируется в другую спальную зону, холодильник, аппарат для изготовления попкорна, кофеварка и барбекю-гриль.
Многие выбирают этот дом для наблюдения за звездами благодаря стеклянной куполообразной крыше, которая идеально подходит для созерцания Млечного пути.
Также в хижине есть Wi-Fi, а стоимость проживания составляет $130 (около 3500 грн) в сутки.
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