Самое популярное жилье на Airbnb: хижина-гриб в лесу близ Сан-Франциско

1 апреля, 2019, 15:43

Крошечный деревянный домик стал самым посещаемым жильем на сервисе кратковременной аренды Airbnb

Об этом сообщает FOX News.

Сейчас хижина полностью забронирована до октября.

Известно, что хижина имеет площадь около 10 кв. м. расположена в лесу в 129 километрах от Сан-Франциско. Ее зарегистрировали на сайте в 2009 году, и с тех пор она получила 1300 пятизвездочных отзывов от гостей. Посетители отмечают чистоту, умеренную стоимость и уникальное расположение.

Домик в форме гриба рассчитан на трех гостей. В главной спальне установлена большая кровать, а также 32-дюймовый телевизор. Кроме того, в помещении есть диван, который трансформируется в другую спальную зону, холодильник, аппарат для изготовления попкорна, кофеварка и барбекю-гриль.

Многие выбирают этот дом для наблюдения за звездами благодаря стеклянной куполообразной крыше, которая идеально подходит для созерцания Млечного пути.

Также в хижине есть Wi-Fi, а стоимость проживания составляет $130 (около 3500 грн) в сутки.