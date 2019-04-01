Саакашвили заявил, что вернется в Украину, если Порошенко не пройдет во второй тур
Об этом он заявил 1 апреля в эфире "Настоящее время" .
"Я с самого начала сказал: я думаю, что Порошенко не пройдет во второй тур, тогда я прилечу. Если он пройдет во второй тур, а мы этого пока не знаем, но манипуляции сейчас идут, и если он не пройдет, то я прилечу . Если он пройдет, то ... я бы не хотел подвергать своих соратников новому риску ... Как только Порошенко потеряет власть, его приказ не пускать меня в страну потеряет силу, и это не вызывает никакого сомнения. Я не буду нарушать никаких законов ", - заявил Саакашвили.
Он добавил, что с большой симпатией относится к кандидату в президенты, шоумену Владимиру Зеленскому как к "новому шансу для Украины".
"Это новое окно возможностей, и на этот раз мы не должны его упустить", - сказал политик.
- Напомним, по данным штаба кандидата в президенты Юлии Тимошенко, в президентской гонке лидирует Владимир Зеленский , на втором месте - руководительница ВО "Батькивщина".
- Президент Украины Петр Порошенко назвал свое прохождение во второй тур изломом сценария Кремля по первому туру украинских выборов.
- Порошенко заявил, что в случае избрания его на второй срок российский президент Владимир Путин будет вынужден согласиться на миротворческую миссию ООН на оккупированных Россией территориях Донбасса.
- В ЦИК заявили, что первый тур выборов прошел без системных нарушений .
- По результатам национального экзит-пола трех социологических служб по состоянию на 20:00 Владимир Зеленский имел 30,6% голосов, Петр Порошенко - 17,8%, Юлия Тимошенко - 14,2%.
- По результатам обработки 50,3% бюллетеней лидерство в первом туре президентских выборов удерживает шоумен Владимир Зеленский .
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