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Саакашвили заявил, что вернется в Украину, если Порошенко не пройдет во второй тур


фото: glavred.info
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили не собирается приезжать в Украину, если действующий президент Украины Петр Порошенко пройдет во второй тур президентских выборов

Об этом он заявил 1 апреля в эфире "Настоящее время" .

"Я с самого начала сказал: я думаю, что Порошенко не пройдет во второй тур, тогда я прилечу. Если он пройдет во второй тур, а мы этого пока не знаем, но манипуляции сейчас идут, и если он не пройдет, то я прилечу . Если он пройдет, то ... я бы не хотел подвергать своих соратников новому риску ... Как только Порошенко потеряет власть, его приказ не пускать меня в страну потеряет силу, и это не вызывает никакого сомнения. Я не буду нарушать никаких законов ", - заявил Саакашвили.

Он добавил, что с большой симпатией относится к кандидату в президенты, шоумену Владимиру Зеленскому как к "новому шансу для Украины".

"Это новое окно возможностей, и на этот раз мы не должны его упустить", - сказал политик.

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