Руни забил невероятный гол с острого угла в MLS

1 апреля, 2019, 12:00

Экс-форвард сборной Англии и "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни забил фантастический гол в американской лиге MLS за "Ди Си Юнайтед"

Об этом сообщает MLS.

В выездном матче чемпионата MLS с "Орландо Сити" 33-летний форвард "Ди Си Юнайтед" Уэйн Руни поразил ворота прямым ударом со штрафного, назначенного практически у углового флажка. Это произошло на 30 минуте игры. Команда Руни в итоге обыграла соперника (2: 1), а англичанин к голу добавил еще и результативную передачу.

После 4-х туров "Ди Си Юнайтед" в активе 10 очков и лидирует в турнирной таблице Восточной конференции чемпионата MLS. В активе Руни 4 забитых мяча.