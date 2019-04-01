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Ракицкий забил дебютный мяч за "Зенит"


фото: Reuters
Украинский легионер питерского "Зенита" Ярослав Ракицкий забил первый мяч за новую команду

В матче чемпионата России "Зенит" одержал дома волевую победу над "Оренбургом" (3: 1). Второй мяч за питерцев на 81-й минуте со штрафного забил украинский защитник Ярослав Ракицкий. Для украинца это первый гол за клуб. Дубль в активе еще одного новичка "Зенита" Азмун.

"Зенит" лидирует в чемпионате России с 6-очковым отрывом от московского "Локомотива".

  • Ярослав Ракицкий хочет продолжить выступления за сборную Украины, несмотря на переход в российский "Зенит".
  • Евгений Коноплянка заявил, что сборной Украины в отборе Евро-2020 не хватит защитника российского "Зенита" Ярослава Ракицкого.
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