Ракицкий забил дебютный мяч за "Зенит"

1 апреля, 2019, 08:51

Украинский легионер питерского "Зенита" Ярослав Ракицкий забил первый мяч за новую команду

В матче чемпионата России "Зенит" одержал дома волевую победу над "Оренбургом" (3: 1). Второй мяч за питерцев на 81-й минуте со штрафного забил украинский защитник Ярослав Ракицкий. Для украинца это первый гол за клуб. Дубль в активе еще одного новичка "Зенита" Азмун.

"Зенит" лидирует в чемпионате России с 6-очковым отрывом от московского "Локомотива".