"Их там нет": у Путина ответили на вопросы Зеленского, что не оккупируют территорию Украины

1 апреля, 2019, 13:23

Лидеру первого тура выборов 2019 Владимиру Зеленскому в Кремле заявили, что Россия "не оккупирует территорию Украины"

Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Российские власти готовы объяснить, любому гражданина Украины и лидеру первого тура Владимиру Зеленскому, что Россия, якобы, не оккупирует украинские территории, говорится в сообщении.

"Непризнанные" республики "Донбасса отвергнуто самой Украиной ... Упоминание Крыма в этом контексте считаем недопустимым", - подчеркнул он и добавил, что тема Крыма "закрыта раз и навсегда", - подчеркнул Песков.