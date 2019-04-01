"Их там нет": у Путина ответили на вопросы Зеленского, что не оккупируют территорию Украины
1 апреля, 2019, 13:23
Лидеру первого тура выборов 2019 Владимиру Зеленскому в Кремле заявили, что Россия "не оккупирует территорию Украины"
Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.
Российские власти готовы объяснить, любому гражданина Украины и лидеру первого тура Владимиру Зеленскому, что Россия, якобы, не оккупирует украинские территории, говорится в сообщении.
"Непризнанные" республики "Донбасса отвергнуто самой Украиной ... Упоминание Крыма в этом контексте считаем недопустимым", - подчеркнул он и добавил, что тема Крыма "закрыта раз и навсегда", - подчеркнул Песков.
- Напомним, 31 марта на брифинге после завершения голосования в первом туре выборов Зеленский рассказал, что скажет президенту РФ Владимиру Путину во время встречи в случае избрания президентом: "Ну, наконец-то вы вернули наши территории. Сколько готовы еще компенсировать денег за то, что вы отобрали наши территории и помогали людям, которые помогали эскалации Крыма и Донбасса? "
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