"Все, что будет происходить в Украине - на вашей совести", - Данилюк обратился к Гриценко и Смешко
"Единственное, что меня радует, что я агитировал не голосовать за себя, а выбирать между Порошенко и Тимошенко уже в первом туре. Это было единственным, что могло защитить Украину от гибридного российского реванша в виде президента Зеленского. Отдельная благодарность Гриценко, Смешко и другим кандидатам, которые до конца топили за себя. Вы выступили техническими кандидатами Зеленского. Все, что будет происходить с Украиной теперь - на вашей совести ", - написал Данилюк на своей странице Facebook.
Действительно, на прошлой неделе глава "Общего дела" призвал других кандидатов в президенты обратиться к своим сторонникам с просьбой уже в первом туре выбирать между Порошенко и Тимошенко. Похожие рекомендации Данилюк давал и избирателям, так как только таким образом, по мнению эксперта, можно было помешать выходу Владимира Зеленского во второй тур.
Напомним, ранее Александр Данилюк , который специализируется на национальной безопасности и противодействия российской гибридной агрессии, называл Владимира Зеленского кандидатом компромисса олигархов с Российской Федерацией.
Сам Данилюк также был зарегистрирован кандидатом в президенты, но откровенно признавался, что не рассчитывает выиграть президентскую гонку, а использует кандидатские возможности чтобы противостоять попыткам российского реванша. По его убеждению, Россия планирует использовать выборы в Украине, чтобы привести к власти пророссийские силы.
Александр Данилюк - один из лидеров Революции Достоинства, экс-советник министра обороны, адвокат. Возглавляет Центр оборонных реформ. Читал лекции в Национальном университете обороны США, Школе специальной войны имени Кеннеди и других учебных заведениях, занимающихся подготовкой специалистов по гибридной войне.
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