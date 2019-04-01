"Нет запроса общества": в штабе Зеленского не видят смысла в дебатах перед вторым туром
1 апреля, 2019, 14:33
В штабе кандидата в президенты Владимира Зеленского заявили, что проведение дебатов с участием их кандидата перед вторым туром возможно, однако они не видят в этом смысла
Об этом сообщил политтехнолог Зеленского Дмитрий Разумков, передает Liga.net.
"Вопрос в том, нужно ли это... Если это будет нужно народу - да, это возможно. Но такого запроса у общества нет", - заявил он.
Разумков сослался на то, что таких запросов у общества не было накануне выборов 2014 года (на прошлых выборах ни о каких дебатах перед вторым туром не могло быть и речи, поскольку не было второго тура, - Еспресо).
"Вы не задаете этот вопрос Тимошенко и Порошенко. Почему только Зеленскому", - сообщил Разумков.
- Напомним, согласно данным ЦИК, пока именно Зеленский и Порошенко выходят во второй тур.
- Петр Порошенко пригласил своего оппонента на дебаты перед вторым туром , отметив, что они должны стать ключевым элементом выборов.
- Ранее Порошенко назвал кандидата в президенты Владимира Зеленского марионеткой бизнесмена Игоря Коломойского .
- Владимир Зеленский согласился на дебаты и назвал себя "открытым человеком".
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