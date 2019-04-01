"Нет запроса общества": в штабе Зеленского не видят смысла в дебатах перед вторым туром

1 апреля, 2019, 14:33

В штабе кандидата в президенты Владимира Зеленского заявили, что проведение дебатов с участием их кандидата перед вторым туром возможно, однако они не видят в этом смысла

Об этом сообщил политтехнолог Зеленского Дмитрий Разумков, передает Liga.net.

"Вопрос в том, нужно ли это... Если это будет нужно народу - да, это возможно. Но такого запроса у общества нет", - заявил он.

Разумков сослался на то, что таких запросов у общества не было накануне выборов 2014 года (на прошлых выборах ни о каких дебатах перед вторым туром не могло быть и речи, поскольку не было второго тура, - Еспресо).

"Вы не задаете этот вопрос Тимошенко и Порошенко. Почему только Зеленскому", - сообщил Разумков.