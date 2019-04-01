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"Наконец вы вернули наши территории": Зеленский рассказал, что скажет Путину


фото: Reuters
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский ответил, что скажет президенту РФ Владимиру Путину во время встречи в случае избрания президентом

Об этом Зеленский сказал во время общения с журналистами, передает Эспрессо.TV .

"Если встретимся с Путиным, я ему скажу:" Ну наконец-то вы вернули наши территории, сколько готовы еще компенсировать денег за то, что отобрали наши территории и помогали людям, которые принимали участие в эскалации Крыма и Донбасса, помогали им на всем их страшном, жестоком, отвратительном пути?" - сказал Зеленский.

Кандидат в президенты также отметил, что планирует к концу 2 тура выборов представить 5 членов своей команды и добавил, что пока не имеет кандидатуры на должность премьер-министра.

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