"Наконец вы вернули наши территории": Зеленский рассказал, что скажет Путину

1 апреля, 2019, 00:14

Об этом Зеленский сказал во время общения с журналистами, передает Эспрессо.TV .

"Если встретимся с Путиным, я ему скажу:" Ну наконец-то вы вернули наши территории, сколько готовы еще компенсировать денег за то, что отобрали наши территории и помогали людям, которые принимали участие в эскалации Крыма и Донбасса, помогали им на всем их страшном, жестоком, отвратительном пути?" - сказал Зеленский.

Кандидат в президенты также отметил, что планирует к концу 2 тура выборов представить 5 членов своей команды и добавил, что пока не имеет кандидатуры на должность премьер-министра.