"Наконец вы вернули наши территории": Зеленский рассказал, что скажет Путину
1 апреля, 2019, 00:14
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский ответил, что скажет президенту РФ Владимиру Путину во время встречи в случае избрания президентом
Об этом Зеленский сказал во время общения с журналистами, передает Эспрессо.TV .
"Если встретимся с Путиным, я ему скажу:" Ну наконец-то вы вернули наши территории, сколько готовы еще компенсировать денег за то, что отобрали наши территории и помогали людям, которые принимали участие в эскалации Крыма и Донбасса, помогали им на всем их страшном, жестоком, отвратительном пути?" - сказал Зеленский.
Кандидат в президенты также отметил, что планирует к концу 2 тура выборов представить 5 членов своей команды и добавил, что пока не имеет кандидатуры на должность премьер-министра.
- Напомним, по данным национального экзит-пола трех социологических служб по состоянию на 18:00, Владимир Зеленский набрал 30,4%, Петр Порошенко - 17,8%, Юлия Тимошенко - 14,2%.
- По данным штаба кандидата в президенты Юлии Тимошенко, в президентской гонке лидирует Владимир Зеленский , на втором месте - руководительница ВО "Батькивщина".
- Президент Украины Петр Порошенко назвал свое прохождение во второй тур переломом сценария Кремля по первому туру украинских выборов.
- Порошенко заявил, что в случае избрания его на второй срок российский президент Владимир Путин будет вынужден согласиться на миротворческую миссию ООН на оккупированных Россией территориях Донбасса.
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