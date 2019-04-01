"Милан" разрушит легендарный стадион "Сан-Сиро"

1 апреля, 2019, 16:15

Итальянские футбольные клубы "Милан" и "Интер" хотят снести легендарный стадион "Сан-Сиро" и построить новую современную арену

Об этом сообщает Football-Italia.

Президент "Милана" Паоло Скарони подтвердил желание клуба снести легендарный стадион "Сан Сиро" и вместе с "Интером", который также на нем играет, построить новую современную арену.

"Этот вариант активно рассматривается. Я люблю наш "Сан-Сиро", но замечу, что доходы клуба в последнее время не увеличиваются и находятся на уровне 2003 года. Мы с "Интером" союзники в данном проекте. Не вижу проблем в том, чтобы и новый стадион делить с "Интером", - сказал Скарони.