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"Милан" разрушит легендарный стадион "Сан-Сиро"


фото: AC Milan
Итальянские футбольные клубы "Милан" и "Интер" хотят снести легендарный стадион "Сан-Сиро" и построить новую современную арену

Об этом сообщает Football-Italia.

Президент "Милана" Паоло Скарони подтвердил желание клуба снести легендарный стадион "Сан Сиро" и вместе с "Интером", который также на нем играет, построить новую современную арену.

"Этот вариант активно рассматривается. Я люблю наш "Сан-Сиро", но замечу, что доходы клуба в последнее время не увеличиваются и находятся на уровне 2003 года. Мы с "Интером" союзники в данном проекте. Не вижу проблем в том, чтобы и новый стадион делить с "Интером", - сказал Скарони.

  • 22 марта главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко дал положительную характеристику польском нападающему "Милана" Кшиштофу Пйонтеку и назвал его своим преемником в итальянском клубе.
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