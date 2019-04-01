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"Ливерпуль" обыграл "Тоттенхэм" и вернулся на первое место


фото: Reuters
В матче 32-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" взял верх над "Тоттенхэмом" (2: 1) и вернул себе лидерство

Пр это сообщает Espreso.TV .

Эта победа позволила "Ливерпулю" набрать 79 очков и на два опередить "Манчестер Сити", у которого остался матч в запасе.

Ливерпуль - Тоттенхэм 2: 1

Голы: Фирмино, 16 Алдервейрелд, 90, в свои ворота - Лукас Моура, 70

Ливерпуль: Алиссон, Александер-Арнолд, Матип, ван Дейк, Робертсон, Вейналдум, Хендерсон (ориг, 77), Милнер (Фабиньо, 77), Салах (Ловрен, 90), Мане, Фирмино

Тоттенхэм: Льорис, Санчес (Сон Хин Мин, 69), Вертонген, Алдервейрелд, Сиссоко, Триппьер, Роуз, Эриксен (Льоренте, 90), Алле, Лукас Моура (Дэвис, 82), Кейн

  • 17 марта в 31-м туре чемпионата Англии "Ливерпуль" победил в гостях "Фулхэм" и отобрал у "Манчестер Сити" лидерство в турнирной таблице.
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