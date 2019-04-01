"Газпром" уверен, что "Северный поток-2" будет построен в этом году
1 апреля, 2019, 14:03
Строительство газопровода Северный поток-2 завершится до конца 2019 года, сказал глава правления Газпрома Алексей Миллер в интервью каналу Россия
Об этом сообщает агентство РИА.Новосты.
"Все те заявления, которые делались в последнее время, не соответствуют действительности. Нет никаких фатальных юридических препятствий", - отметил он.
Как сообщалось, в марте Национальное энергетическое агентство Дании потребовало предоставить дополнительное экологическое обоснование прокладки "Северного потока-2" в своей исключительной экономической зоне.
После этого гендиректор "Северного потока-2" заявил, что Дания и Польша могут отложить проект на годы.
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