Пропала самая дорогая картина в мире - "Спаситель мира" Леонардо да Винчи, - NYT

1 апреля, 2019, 16:13

Сотрудники Лувра Абу-Даби в ОАЭ не знают, где находится картина Леонардо да Винчи "Спаситель мира" - самое дорогое произведение искусства в истории

Об этом со ссылкой на источники пишет The New York Times.

Местонахождение работы неизвестно и работникам парижского Лувра, которые находятся в контакте с коллегами из Абу-Даби и французскими властями.

Картину должны были выставить в Лувре Абу-Даби в сентябре прошлого года, но тогда власти столицы ОАЭ по неизвестным причинам отложили показ.

"Спаситель мира" ушел с молотка в ноябре 2017 года за рекордные $400 млн. Итоговая сумма сделки с учетом всех комиссий, сборов и налогов составила $450,3 млн. Покупателем, как писала NYT, выступил саудовский принц Бадер бин Абдулла бин Мохаммед бин Фархан Аль Сауд. Предыдущим владельцем полотна был российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев.

Картина датируется примерно 1500 годом. Первые упоминания о произведении относятся к коллекции короля Англии Карла I (1600-1649). Следующее упоминание - в 1763 году, когда внебрачный сын графа Букингемского Карл Шеффилд выставил картину на аукцион. С тех пор полотно пропало почти на полтора века, пока не появилось в коллекции одного из самых богатых людей Англии Фредерика Кука. Тогда эксперты отнесли произведение к кисти одного из учеников да Винчи.

В 2005 году картина с неустановленным авторством оказалась на региональном аукционе в США, где была продана менее чем за $10 тысяч. С тех пор полотно находилось под пристальным вниманием специалистов по творчеству да Винчи. После реставрационных работ и установления подлинности полотно было выставлено на аукцион Christie's.