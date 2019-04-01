Посол США в НАТО заявила о возможности усиления обороны в Черном море

1 апреля, 2019, 21:42

Продолжается поиск возможностей усилить оборону в Черном море в связи с агрессией России против Украины

Об этом сказала представитель США в Организации Североатлантического договора посол Кей Бейли Хатчисон, передает УНИАН .

В частности, ее спросили о дополнительных мерах по противодействию России в связи с ее действиями против Украины, о чем на прошлой неделе заявлял государственный секретарь США Майк Помпео.

"Безусловно, часть наших усилий будет касаться изучения путей, каким образом мы можем укрепить оборону в районе Черного моря, и это спровоцировано российской агрессией в Украине", - подчеркнула Гатчисон.

В частности, посол отметила, что Россия продолжает пытаться дестабилизировать Украину и милитаризировать Крым, который является частью Украины. Также она заявила, что захват украинских судов в Керченском проливе и взятие под стражу в тюрьме украинских моряков в Москве "выходит за приемлемые рамки". "Это неприемлемо. Мы будем изучать пути, чтобы осуществить дополнительные усилия в целом регионе Черного моря. Мы больше будем заниматься наблюдением, в Черном море будет больше судов из стран НАТО, и есть санкции, которые уже были введены против лиц, совершивших захват моряков в Керченском проливе", - подчеркнула она.

В этой связи Хатчинсон напомнила призыв к России о немедленном возвращении украинских моряков из московской тюрьмы в Украину.