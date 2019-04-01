Полуобнаженные активисты устроили акцию в парламенте Великобритании

1 апреля, 2019, 21:17

Группа полуобнаженных активистов устроили акцию протеста в парламенте Великобритании во время дебатов по четырем сценариям Brexit

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

12 полуобнаженных протестующих выстроились на галерее британского парламента у стекла, которое отделяет их от депутатов Палаты общин.

На спинах активистов нарисованные слоганы вроде "климатическая справедливость сейчас", "эко-коллапс", "хватит тратить время".

Сообщается, что глаза некоторых депутатов при обсуждении постоянно поднимаются к протестующим, а некоторые даже не смогли сдержать смеха. Один из депутатов, защищая свой сценарий, который предполагает необходимость поддержки любого соглашения с ЕС на референдуме, употребил фразу "голая правда", намекая на протестующих.

Акция вызвала волну шуток в СМИ о "слоне в комнате", поскольку многие депутаты слишком старательно делают вид, что ничего не происходит.