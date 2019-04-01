Полуобнаженные активисты устроили акцию в парламенте Великобритании
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.
12 полуобнаженных протестующих выстроились на галерее британского парламента у стекла, которое отделяет их от депутатов Палаты общин.
На спинах активистов нарисованные слоганы вроде "климатическая справедливость сейчас", "эко-коллапс", "хватит тратить время".
Сообщается, что глаза некоторых депутатов при обсуждении постоянно поднимаются к протестующим, а некоторые даже не смогли сдержать смеха. Один из депутатов, защищая свой сценарий, который предполагает необходимость поддержки любого соглашения с ЕС на референдуме, употребил фразу "голая правда", намекая на протестующих.
Акция вызвала волну шуток в СМИ о "слоне в комнате", поскольку многие депутаты слишком старательно делают вид, что ничего не происходит.
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