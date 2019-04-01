Почему я это вижу? Facebook начал объяснять появление конкретной новости в ленте

1 апреля, 2019, 14:22

В новостной ленте социальной сети Facebook появилась функция "Почему я это вижу?", которая позволяет узнать причины отображения конкретной записи

Как говорится в официальном блоге соцсети, с помощью этой функции можно настроить частоту появления подобных постов в будущем.

Функцию "Почему я это вижу?" Можно вызвать через контекстное меню в правом углу публикации. После этого соцсеть покажет, на основе чего добавила пост в ленту, сколько раз пользователь контактировал с записями автора в прошлом, какой тип контента больше любит, и наведет факторы популярности публикации.

С помощью новой функции можно будет контролировать, будут ли подобные посты появляться в ленте в будущем. Например, соцсеть предложит отписаться или скрыть запись.

"Почему я это вижу?" сначала работала исключительно для рекламных публикаций: с помощью функции Facebook рассказывал, на основе чего показал пользователю таргетированную рекламу.

Как говорится в сообщении, новую функцию будут вводить постепенно, начиная с первого апреля. Она должна заработать во всех пользователей до середины мая 2019 года.