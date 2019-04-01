Первый тур выборов: акции украинских компаний на мировой бирже отреагировали спокойно

1 апреля, 2019, 16:50

Курс ликвидных акций украинских компаний, торгующихся на Варшавской фондовой бирже (WSE) и Лондонской фондовой бирже (LSE), спокойно отреагировали на результаты первого тура президентских выборов в Украине

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Согласно данным WSE, по состоянию на 10:00 на 1 апреля несущественно снизился курс акций агрохолдинга "Овостар" на 0,93% - до PLN107 за шт. Курс акций агрохолдинга "Агротон" вырос на 3,66% - до PLN3,54 за шт., "Астарты" - на 1,84%, до PLN27,7 за шт.

Кроме того, увеличился курс акций ИМК - на 0, 72%, до PLN13,95 за шт. и "Кернел" - на 0,2%, до PLN49,3 за шт.

На LSE снизился курс нефтегазовой компании JKX Oil & Gas - на 2,27%, до GBP 0,5375 за шт. Акции британской Ferrexpo plc, контролирующей в Украине Полтавский и Еристовский горно-обогатительные комбинаты, выросли на 3,03% - до GBP0, 255 за шт.

Курс акций агрохолдинга МХП вырос на 0,98% - до $ 10,35 за акцию. Цена акций британской нефтегазовой компании Regal Petroleum plc. с активами в Украине не изменилась - GBP0,435 за шт.