Оккупанты на Донбассе бьют из запрещенных минометов, ранен боец ООС
1 апреля, 2019, 18:30
В понедельник, 1 апреля, по состоянию на 18:00 российские боевики на Донбассе 4 раза обстреляли позиции украинских военных, в том числе трижды - из запрещенного Минскими договоренностями оружия
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.
Из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия террористы били в районе Крымского, из 82-мм миномета, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - неподалеку Зайцева, из 82-мм миномета и крупнокалиберных пулеметов - в районе Золотого-4, из 120- мм миномета - вблизи Новолуганского.
В результате вражеских обстрелов один украинский военный получил ранение.
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