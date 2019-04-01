Оккупанты на Донбассе бьют из запрещенных минометов, ранен боец ООС

1 апреля, 2019, 18:30



фото: ap

В понедельник, 1 апреля, по состоянию на 18:00 российские боевики на Донбассе 4 раза обстреляли позиции украинских военных, в том числе трижды - из запрещенного Минскими договоренностями оружия