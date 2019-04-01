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Оккупанты на Донбассе бьют из запрещенных минометов, ранен боец ООС


фото: ap
В понедельник, 1 апреля, по состоянию на 18:00 российские боевики на Донбассе 4 раза обстреляли позиции украинских военных, в том числе трижды - из запрещенного Минскими договоренностями оружия

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

Из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия террористы били в районе Крымского, из 82-мм миномета, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - неподалеку Зайцева, из 82-мм миномета и крупнокалиберных пулеметов - в районе Золотого-4, из 120- мм миномета - вблизи Новолуганского.

В результате вражеских обстрелов один украинский военный получил ранение.

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