Не Apple и не Google. Названа самая прибыльная компания в мире

1 апреля, 2019, 14:53

Нефтяной гигант Saudi Aramco в 2018 году стал самой прибыльной компанией в мире

Чистая прибыль национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco в прошлом году составила $111,1 млрд, сообщает Bloomberg .

В этом году компания опубликовала свою отчетность впервые после национализации в конце 1970-х годов. Это связано с тем, что она намерена дебютировать на международном рынке облигаций.

Saudi Aramco собирается разместить долларовые облигации на общую сумму до $10 млрд, чтобы профинансировать сделку по приобретению контрольного пакета акций нефтехимической компании Sabic в Фонд национального благосостояния Саудовской Аравии.

Согласно опубликованным документам, Saudi Aramco, которая добывает около 10% мировой нефти, из-за тяжелоего налогового бремени получает меньше нетто-выручки за баррель, чем другие ведущие нефтяные компании, такие как Royal Dutch Shell Plc.

Выручка Saudi Aramco в 2017 году составила $263 млрд, в 2018 году - $356 млрд, EBITDA - $165 и $224 млрд соответственно.

Чистая прибыль увеличилась с $76 млрд в 2017 году до $111 млрд в 2018-м.

Операционный денежный поток составил $89 млрд в 2017 году и $121 млрд в 2018 году.

В 2017 году компания заплатила государству $79 млрд налога на прибыль, в 2018-м - $102 млрд. В 2018 году компания выплатила дивиденды правительству в размере $58,2 млрд.

Читайте также: Бензин по 300 Значительное подорожание или забвение - какое будущее у нефти