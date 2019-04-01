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НБУ укрепил курс гривны


фото: bank.gov.ua
Национальный банк Украины укрепил официальный курс гривны относительно доллара на 4 копейки

Об этом говорится в данных регулятора.

Таким образом официальный курс доллара по отношению к гривне на 1 апреля установлена на уровне 27,20 грн.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 30,57 грн.

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