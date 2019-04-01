НБУ укрепил курс гривны
Об этом говорится в данных регулятора.
Таким образом официальный курс доллара по отношению к гривне на 1 апреля установлена на уровне 27,20 грн.
Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 30,57 грн.
-
Напомним, с начала февраля на межбанковском валютном рынке Украины продолжалось стремительное укрепление национальной валюты. Доллар стоил менее 27 грн.
-
Национальный банк объясняет тренд на укрепление гривни стабильными поступлениями экспортной выручки.
-
Длительное укрепление гривны, нетипичное для текущего периода года, связано с "созреванием" украинского валютного рынка , что мешает спекулянтам расшатывать курс, пояснили в Нацбанке.
-
Напомним, ранее в НБУ объяснили, почему менялы не смогут раскачивать гривну.
-
Однако в течение 11-15 марта американский валюта начала дорожать . По состоянию на 19 марта 1 доллар в Украине в среднем продавали по 27,32 грн.
-
Но потом национальной валюте удалось несколько выбить позиции у доллара.
Читайте также
-
26 марта, 2019 Виталий Портников: Россия спасает Мадуро как Януковича
-
-
31 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
-
-
Читайте также
-
-
31 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
-