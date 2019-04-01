НБУ укрепил курс гривны

Об этом говорится в данных регулятора.

Таким образом официальный курс доллара по отношению к гривне на 1 апреля установлена на уровне 27,20 грн.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 30,57 грн.

Напомним, с начала февраля на межбанковском валютном рынке Украины продолжалось стремительное укрепление национальной валюты. Доллар стоил менее 27 грн.

Национальный банк объясняет тренд на укрепление гривни стабильными поступлениями экспортной выручки.

Длительное укрепление гривны, нетипичное для текущего периода года, связано с "созреванием" украинского валютного рынка , что мешает спекулянтам расшатывать курс, пояснили в Нацбанке.

Напомним, ранее в НБУ объяснили, почему менялы не смогут раскачивать гривну.

Однако в течение 11-15 марта американский валюта начала дорожать . По состоянию на 19 марта 1 доллар в Украине в среднем продавали по 27,32 грн.