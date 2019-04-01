Наследница Меркель заявила о попытках России ослабить и дестабилизировать ЕС

1 апреля, 2019, 10:24

Россия пытается "ослабить, дестабилизировать страны ЕС и его ближайших соседей", сказала председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр 31 марта в эфире немецкого телеканала ZDF

Об этом сообщает Deutsche Welle .

По ее словам, российские власти много делают для этого. Крамп-Карренбауэр подчеркнула, что на такие попытки необходимо четко реагировать. По ее мнению, странам ЕС нужно "держаться вместе".

Политик раскритиковала европейские популистские партии, которые получают поддержку со стороны Москвы. Она также назвала газопровод Северный поток-2 "тяжелым проектом" и подчеркнула, что при строительстве необходимо "принимать во внимание интересы в области безопасности как Украины, так и других стран в регионе".

Северный поток-2 - российский газопровод, который строит компания Nord Stream 2 AG. Длина газопровода составит 1,2 тыс. км, а общая мощность с уже существующим Северным потоком - 55 млрд куб. м газа.

Северный поток-2 пройдет вдоль газопровода Северный поток по дну Балтийского моря до немецкого города Грайфсваль, чтобы минимизировать прокачки газа через Украину.