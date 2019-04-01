Наблюдатели "за" теледебаты во время всех выборов в Украине

1 апреля, 2019, 17:01

Проведение телевизионных дебатов перед вторым туром президентских выборов пойдет на пользу избирателям Украины

Об этом заявил специальный координатор краткосрочных наблюдателей миссии ОБСЕ Илькка Канерва, передает Укринформ.

"Для всех избирателей Украины будет на пользу проведение дебатов на телевидении. Они являются очень важным инструментом демократии и конкуренции, так как позволяют сравнивать задачи кандидатов и их видение путей решения", - сказал Канерва.

По его словам, очень важно, чтобы проведение дебатов стало традицией во время всех будущих предвыборных кампаний, поскольку они являются воплощением принципа конкурентности в контексте проведения избирательной кампании.