На Марсе нашли источник метана

1 апреля, 2019, 19:33

Поток метана может поступать из раскола в вечной мерзлоте, содержащем пузырьки газа

Об этом сообщает The Guardian, передает УНИАН.

Вероятно, определенные геологические события привели к расколу льда. Это первый случай, когда ученым удалось обнаружить потенциальный источник метана на Марсе. Хотя эксперты до сих пор спорят, имеет ли метан вообще марсианское происхождение. Одни допускают, что газ попал на планету извне или вообще был привезен земным марсоходом.

Издание напоминает, что 16 июня 2013 года инструменты на борту Curiosity зафиксировали скачок метана в кратере Гейл. Марсоход приземлился в 150-километровой воронке в августе 2012 года. После этого ученые заметили сезонные колебания в концентрации метана, которая росла и падала во время марсианского лета и зимы. Это породило подозрения, что газ на планете могут производить микробы под грунтовыми породами.

Во время последнего исследования Марко Джиуранна и его коллеги из Национального института астрофизики в Риме использовали инструмент Европейского космического агентства под названием Mars Express на орбите соседней планеты, чтобы выявить больше доказательств метана на Марсе.

В частности, ученые использовали планетарный фурье-спектрометр для поисков метана в кратере Гейл и вблизи него. Сканирование выявило метан только один раз в том же месте, где газ был зафиксирован Curiosity.

"Наше исследование - это первое независимое подтверждение обнаруженного метана. До этого все случаи фиксации метана на Марсе с орбиты или с помощью наземных телескопов, не были подтверждены независимыми наблюдениями", - пояснил Джиуранна.

В то время, как Curiosity оценил, что концентрация метана в кратере составляла 5,78 частей на миллиард, Mars Express указал, что в атмосфере над кратером она составляет 15,5 частиц на миллиард.