Moody's назвало новые угрозы для "Северного потока - 2"

1 апреля, 2019, 16:26

Отказ Национального энергетического агентства Дании согласовать альтернативный маршрут для "Северного потока-2" может привести к задержке строительства и ослабить позицию Газпрома на переговорах с Украиной

Об этом говорится в обнародованном 1 апреля обзоре Moody's.

В Газпроме заявляли, что строительство завершат до конца 2019 года. Из-за позиции Дании оно может завершиться позже.

Препятствия для своевременного ввода газопровода в эксплуатацию "могут ослабить позицию Газпрома на переговорах с Украиной о продлении контракта на транзит газа до окончания срока действия текущего контракта в декабря 2019 года". Это также может привести к тому, что после завершения действующего контракта объемы транзита упадут не до 10-15 млрд куб. м в год, а до 40-50 млрд. Это приведет к более высоким затратам на транспортировку, чем в случае прокачки через Северный поток-2.

Согласно обзору, по состоянию на конец марта 2019 года около 830 км (34% от общей длины) газопровода уже проложено.

Как сообщалось, в марте Национальное энергетическое агентство Дании отказало в согласовании альтернативного маршрута для "Северного потока-2".

После этого глава Нафтогаза Андрей Коболев заявил, что "ни при каких обстоятельствах" "Северный поток-2" не будет введен в эксплуатацию до 1 января 2020 года. В связи с этим Газпрому придется либо сокращать объемы поставок газа в Европу, либо договариваться с Украиной об условиях транзита по европейским правилам, отметил он.

Глава правления Газпрома Алексей Миллер заверил, что строительство газопровода завершится до конца 2019 года. По его словам, нет никаких "роковых юридических препятствий".

"Северный поток-2" - российский газопровод, который строит компания Nord Stream 2 AG. Длина газопровода составит 1,2 тыс. км, а общая мощность с уже существующим Северным потоком - 55 млрд куб. м газа. Северный поток-2 пройдет вдоль газопровода Северный поток по дну Балтийского моря до немецкого города Грайфсваль, чтобы минимизировать прокачку газа через Украину.