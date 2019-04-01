Медики показали линзы против аллергии. Как они действуют

1 апреля, 2019, 12:28

Некоторые эффективные средства против симптомов аллергии выпускаются в форме глазных капель. Теперь медики из Johnson & Johnson Vision Care разработали новый метод доставки таких препаратов: с помощью контактных линз

Об этом Брайан Пелл (Brian Pall) и его коллеги рассказывают в статье, опубликованной в журнале Cornea.

Пропитанные кетотифеном контактные линзы испытывались на добровольцах. В целом для этого были отобраны 244 человека, носящих линзы и страдают от аллергии на пыльцу, кошачью шерсть и тому подобное. Случайным образом их разделили на три группы: участники первой получали контактные линзы с кетотифеном, участники второй - линзы с плацебо, а третьей - линзу с лекарствами на один глаз и плацебо - на другое.

Сразу после 15 минут ношения их подвергали воздействию аллергенов и просили оценить раздражение глаз по шкале от нуля до четырех. Новые линзы оказались эффективными: люди, которые их носили, давали оценку в среднем на уровне 0,52, тогда как те, что получили плацебо - 1,77. Повторив воздействие аллергена 12:00 спустя, ученые получили близкие цифры: 0,77 и 1,89 соответственно.

Вряд ли стоит ожидать, что вскоре такие контактные линзы появятся в продаже. Во-первых, они не помогут лечить другие симптомы болезни, такие как кашель и затрудненное дыхание, требуя параллельного применения обычных препаратов. Во-вторых, они одноразовые и заметно дороже обычных линз.

Однако в Johnson & Johnson рассматривают новую технологию со всех сторон. Возможно, она будет использоваться в других областях медицины, которые требуют стабильной и точной подачи лекарственных средств прямо в глаза.