Масштабная забастовка общественного транспорта в Берлине: остановились автобусы, трамваи и метро

1 апреля, 2019, 14:53

В понедельник, 1 апреля, Немецкая ассоциация профсоюзов Verdi проводит масштабную забастовку общественного транспорта в Берлине

Как сообщает Радио Свобода, забастовка затронула наземный общественный транспорт и поезда метро.

В то же время, городские электрички и поезда регионального сообщения работают в штатном режиме.

Из-за прекращения работы городского транспорта многие жители города пересели на велосипеды. Некоторые добирались на работу пешком или предпочитали работать вне офиса.

По данным издания TheLocal.De, представители Verdi требуют уменьшить продолжительность рабочей недели до 36,5 часов в неделю, но увеличить заработную плату.

Отмечается, что почти половина всех сотрудников коммунального транспорта, работающих на предприятии с 2005 года, вынуждены работать по 39 часов.