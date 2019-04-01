Маск записал рэп об убитой в зоопарке горилле Харамбе
Об этом пишет Esquire.
Рэп, опубликованный на странице лейбла Маска Emo G Records, посвящен 17-летней горилле Харамбе. Ее застрелили в зоопарке Цинциннати в 2016 году после того, как трехлетний мальчик попал в клетку Харамбе.
Emo G Records https://t.co/zsuB2NDl48 pic.twitter.com/anVkKeFMGr- Jung Musk (@elonmusk) 30 марта 2019 г.
This might be my finest work- Jung Musk (@elonmusk) 30 марта 2019 г.
"Видимо, это моя лучшая работа", - прокомментировал Маск трек в твиттере. В создании композиции также принимал участие исполнитель BloodPop. К настоящему моменту песню послушали 802 тысячи раз.
Справка:
В мае 2016 трехлетний мальчик упал в вольер с гориллами в зоопарке Цинциннати. Очевидцы происшествия забили тревогу, увидев, что самец гориллы по кличке Харамбе тянет ребенка за ногу. Опасаясь за жизнь мальчика, сотрудники зоопарка застрелили гориллу. Видео инцидента привело к дискуссиям о том, следовало ли убивать животное.
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