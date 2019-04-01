Маск записал рэп об убитой в зоопарке горилле Харамбе

1 апреля, 2019, 17:47

Основатель SpaceX Илон Маск 30 марта загрузил на SoundCloud трек под названием RIP Harambe

Об этом пишет Esquire.

Рэп, опубликованный на странице лейбла Маска Emo G Records, посвящен 17-летней горилле Харамбе. Ее застрелили в зоопарке Цинциннати в 2016 году после того, как трехлетний мальчик попал в клетку Харамбе.

This might be my finest work - Jung Musk (@elonmusk) 30 марта 2019 г.

"Видимо, это моя лучшая работа", - прокомментировал Маск трек в твиттере. В создании композиции также принимал участие исполнитель BloodPop. К настоящему моменту песню послушали 802 тысячи раз.

Справка:

В мае 2016 трехлетний мальчик упал в вольер с гориллами в зоопарке Цинциннати. Очевидцы происшествия забили тревогу, увидев, что самец гориллы по кличке Харамбе тянет ребенка за ногу. Опасаясь за жизнь мальчика, сотрудники зоопарка застрелили гориллу. Видео инцидента привело к дискуссиям о том, следовало ли убивать животное.