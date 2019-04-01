1 апреля, 2019, 18:14

Снимки солнечной активности, сделанные в 2017 году на телескоп в обсерватории Роке-де-лос-Мучачос на Канарских островах показали, что магнитное поле Солнца может быть в десять раз сильнее, чем считалось ранее

Об этом пишет New Atlas.

Магнитное поле Солнца простирается до границ Солнечной системы и определяет их. Оно защищает Землю от галактических космических лучей, а также ограничивает и направляет вспышки, возникающие внутри Солнца и распространяющиеся на более чем 20 тыс. км от поверхности звезды.

Кроме того, магнитное поле Солнца влияет на земную погоду и климат, а его воздействие приводит к возникновению полярных сияний, влияет на работу компасов, систем GPS и спутников.

Однако проблема заключается в том, что размер магнитного поля Солнца достаточно трудно измерить. Атмосфера Земли ослабляет солнечные силовые линии, а используемые учеными инструменты имеют ограничения.

Британским астрономам в 2017 году удалось в течение 10 дней наблюдать за очень сильной вспышкой и проанализировать ее структуру внутри солнечной короны. На основе этих данных исследователи сделали вывод, что магнитное поле Солнца может быть в десять раз больше, чем считалось ранее. Ученые отмечают, что им еще предстоит проверить свою гипотезу и рассчитать размер магнитного поля.