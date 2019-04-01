Лукашенко заявил, что Беларусь готова "сделать больше для мира в Украине"
1 апреля, 2019, 15:34
Беларусь подтверждает готовность поддерживать процесс мирного урегулирования в Украине
Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщает БЕЛТА.
"Если мы что-то можем сделать больше для мира в Украине, мы готовы это сделать. Я уже не раз об этом говорил", - сказал он.
Лукашенко также отметил, что белорусы поддерживают мир в Украине.
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