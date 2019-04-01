Лукашенко заявил, что Беларусь готова "сделать больше для мира в Украине"

1 апреля, 2019, 15:34

Беларусь подтверждает готовность поддерживать процесс мирного урегулирования в Украине

Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщает БЕЛТА.

"Если мы что-то можем сделать больше для мира в Украине, мы готовы это сделать. Я уже не раз об этом говорил", - сказал он.

Лукашенко также отметил, что белорусы поддерживают мир в Украине.