Луценко ошибочно сделал свою жену долларовой миллионершей, - ГПУ

1 апреля, 2019, 15:48

Генпрокурор Юрий Луценко при заполнении декларации за прошлый год ошибочно сделал свою жену долларовой миллионершей

Об этом заявила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, передает "Укринформ".

"Один ноль лишний, потому что у Ирины Луценко 245 тысяч долларов. Это была банальная ошибка, поэтому сенсации нет", - сказала она.

Напомним, что Юрий Луценко в поданной им 31 марта декларации о доходах в разделе "денежные активы" написал, что у его жены есть 2 млн 450 тыс. долларов наличности.

По декларации жена генпрокурора имеет счета в "Государственном экспортно-импортном банке" 133 тыс. 834 грн, 1 тыс. 211 евро и 1 тыс. 922 долларов. У Ирины Луценко также сохраняется 1 млн 600 тыс. грн. на счету в банке "Столичный".

Кроме того, нардеп Ирина Луценко получила 447 тыс. 695 грн зарплаты, 422 тыс. 880 грн компенсации за ведение депутатской деятельности, 49 тыс. грн оплаты за авиабилеты, 27 тыс. оплаты за проживание и 9 тыс. грн компенсации за проезд.

Генпрокурор задекларировал доход жены от предоставления в аренду имущества в размере 445 094 грн.

Ирина Луценко получила 750 тыс. грн дохода от иностранца по имени Peyyeti Bhaskar и доход в размере 146 455 грн от ООО "Белфарм Эстетик". Также она получила 40 тыс. грн страховых выплат и 5 889 грн гарантийной замены от ООО "Автомобильный дом Украина-Мерседес Бенц".

А генпрокурор в 2018 году получил 1 млн 782 тыс. грн заработной платы и имеет на счету в ПАО "Государственный экспортно-импортный банк" 828 895 грн, 2 921 евро и 10 990 долларов. Наличными Юрий Луценко хранит 30 тыс. грн.