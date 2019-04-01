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Легендарный теннисист установил впечатляющий рекорд


фото: Reuters
Швейцарец Роджер Федерер выиграл второй турнир в сезоне и 101-й в карьере

Об этом сообщает "Трибуна" .

В финале турнира в Майами чемпион-2017 Роджер Федерер одержал победу над прошлогодним победителем Джоном Изнером.

37-летний Федерер в четвертый раз победил в Майами, а всего выиграл 28-й "Мастерс". Для него это первая победа на таком уровне после Шанхая-2017 (потом проиграл три финала).

Швейцарец - первый игрок в мужском и в женском туре, который в этом сезоне выиграл более одного титула. На последних трех турнирах (Дубай, Индиан-Уэллс, Майами) у Федерера 15 побед в 16 матчах.

Роджер Федерер (Швейцария) - Изнер (США) 6: 1, 6: 4

  • Швейцарец Роджер Федерер в восьмой раз выиграл самый престижный и самый старый двухнедельный турнир большого тенниса - Уимблдонский чемпионат.
  • Швейцарская легенда тенниса Роджер Федерер одержал победу в финале Открытого чемпионата Австралии, одолев Рафаэля Надаля в пяти сетах.
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