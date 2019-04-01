Гвоздику бросил вызов американский боксер

1 апреля, 2019, 15:51

Американский боксер Маркус Браун бросил вызов украинцу Александру Гвоздику после его победы над французом Дуду Нгумбу

Об этом американец сообщил на своей странице в Instagram, обратившись к тренеру украинцу Тедди Атласу.

"Тедди Атлас, ты знаешь, что такое обязательный претендент. Это значит, что ты не сможешь избежать надирания зада", - написал Браун.