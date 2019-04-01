Гвоздику бросил вызов американский боксер
1 апреля, 2019, 15:51
Американский боксер Маркус Браун бросил вызов украинцу Александру Гвоздику после его победы над французом Дуду Нгумбу
Об этом американец сообщил на своей странице в Instagram, обратившись к тренеру украинцу Тедди Атласу.
"Тедди Атлас, ты знаешь, что такое обязательный претендент. Это значит, что ты не сможешь избежать надирания зада", - написал Браун.
- Экс-чемпион мира в полутяжелом весе американец Андре Уорд раскритиковал украинца Александра Гвоздика по невыразительный бой с французом Дуду Нгумбу.
- 31 марта, украинский боксер Александр Гвоздик защитил титул чемпиона мира WBC в полутяжелом весе в поединке против француза Дуду Нгумбу.
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