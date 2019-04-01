Главу Всемирного банка поздравили с 1 апреля - подменили машину
1 апреля, 2019, 20:30
Главного исполнительного директора Всемирного банка разыграли 1 апреля, подменив автомобиль
Об этом сама руководительница банка Кристалина Георгиева написала в Twitter.
Сотрудники банка на месте для парковки заменили автомобиль директрисы детским электрокаром, говорится в сообщении.
"Кто ужал мою машину?!? Благодарю своих коллег за этот первоапрельский розыгрыш", - написала Георгиева.
Она сфотографировалась с новым авто и даже села в "салон". Каким образом сотрудникам удалось отогнать авто Георгиевой с парковки, не сообщается.
Who shrank my car?!? Thank you to my colleagues for this #AprilFoolsDay prank! pic.twitter.com/dKWkA8Ulkf- Kristalina Georgieva (@KGeorgieva) 1 апреля 2019 г.
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