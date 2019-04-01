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Главу Всемирного банка поздравили с 1 апреля - подменили машину

Главного исполнительного директора Всемирного банка разыграли 1 апреля, подменив автомобиль

Об этом сама руководительница банка Кристалина Георгиева написала в Twitter.

Сотрудники банка на месте для парковки заменили автомобиль директрисы детским электрокаром, говорится в сообщении.

"Кто ужал мою машину?!? Благодарю своих коллег за этот первоапрельский розыгрыш", - написала Георгиева.

Она сфотографировалась с новым авто и даже села в "салон". Каким образом сотрудникам удалось отогнать авто Георгиевой с парковки, не сообщается.

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