Главу Всемирного банка поздравили с 1 апреля - подменили машину

1 апреля, 2019, 20:30

Главного исполнительного директора Всемирного банка разыграли 1 апреля, подменив автомобиль

Об этом сама руководительница банка Кристалина Георгиева написала в Twitter.

Сотрудники банка на месте для парковки заменили автомобиль директрисы детским электрокаром, говорится в сообщении.

"Кто ужал мою машину?!? Благодарю своих коллег за этот первоапрельский розыгрыш", - написала Георгиева.

Она сфотографировалась с новым авто и даже села в "салон". Каким образом сотрудникам удалось отогнать авто Георгиевой с парковки, не сообщается.