Фаны "Рейнджерс" и "Селтика" устроили резню после матча в Шотландии
Об этом сообщает The Sun .
После центрального матча 31-го тура чемпионата Шотландии между "Селтиком" и "Рейджерс" в Глазго произошла массовая драка фанатов.
По данным издания, в драке участвовало около 15 человек. По словам свидетелей, один из участников драки воспользовался ножом, нанеся удары в шею и спину. В полиции не комментируют инцидент, однако подтверждают, что три человека были госпитализированы с ножевыми ранениями. Источник отмечает, что состояние раненых неизвестно.
Пока нет информации об арестах виновников нападения.
Во время поединка между футболистами также возникали споры. "Селтик" победил "Рейнджерс" со счетом 2: 1 и имеет в своем активе 73 очка в турнирной таблице, сохраняя первое место. "Рейнджерс" находится на второй строчке с 60-ю баллами.
- Украинский футболист Марьян Швед прокомментировал переход с "Карпат" в знаменитый шотландский клуб "Селтик".
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