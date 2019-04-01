Фаны "Рейнджерс" и "Селтика" устроили резню после матча в Шотландии

1 апреля, 2019, 14:30

Болельщики шотландских футбольных клубов "Рейндерс" и "Селтик" устроили массовую драку с применением холодного оружия

Об этом сообщает The Sun .

После центрального матча 31-го тура чемпионата Шотландии между "Селтиком" и "Рейджерс" в Глазго произошла массовая драка фанатов.

По данным издания, в драке участвовало около 15 человек. По словам свидетелей, один из участников драки воспользовался ножом, нанеся удары в шею и спину. В полиции не комментируют инцидент, однако подтверждают, что три человека были госпитализированы с ножевыми ранениями. Источник отмечает, что состояние раненых неизвестно.

Пока нет информации об арестах виновников нападения.

Во время поединка между футболистами также возникали споры. "Селтик" победил "Рейнджерс" со счетом 2: 1 и имеет в своем активе 73 очка в турнирной таблице, сохраняя первое место. "Рейнджерс" находится на второй строчке с 60-ю баллами.