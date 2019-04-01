Декларация Порошенко: дивиденды от Rothschild выросли до 1 млрд грн

1 апреля, 2019, 11:58

Об этом сообщает LIGA.net

За счет включения в нынешнюю отчетность данных о выплатах "Ротшильдов", задекларированная сумма по сравнению с 2017-м выросла примерно в 95 раз.

Так, в 2017-м Порошенко задекларировал меньше 17 млн ​​грн доходов.

Согласно новому документу, доход президента в 2018 году состоит из 1,1 млрд грн дивидендов от компании Rothschild Trust Schweiz AG (Швейцария), 400 млн грн дивидендов от ПАО Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестфонд "Прайм Эссетс Кэпитал".

Также задекларировано около 30 млн грн возвращения Минфином стоимости покупки облигаций внутреннего госзайма и инвестприбыли при погашении ОВГЗ, 21 млн грн процентов от Международного инвестбанка (МИБ), $ 800 тыс. дохода от отчуждения имущества и $ 400 тыс.- зарплаты.

Наибольший объем задекларированной суммы - доходы от другого бизнеса, который не был отражен в декларации-2018.

В декларации - более 100 компаний в собственности, недвижимости и земельных участков - на 77,4 млн грн.

За прошлый год расходы Порошенко составили 328, 6 млн грн (из них 130 млн грн - покупка ценных бумаг, около 123 млн грн - реклама, 39,8 млн грн - налоги, 481200 грн - коммуналка).