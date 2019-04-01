Британский тяжеловес укусил соперника во время боя

1 апреля, 2019, 12:53

Во время поединка британских боксеров-тяжеловесов Кэш Али укусил Дэвида Прайса за живот и был дисквалифицирован

Об этом сообщает Sky Sports .

В Ливерпуле Дэвид Прайс уверенно побеждал соперника на протяжении почти пяти раундов. В пятой трехминутке он нанес сопернику тяжелый удар справа. В Али подкосились ноги и, чтобы удержаться, он навалился на Прайса и упал вместе с ним на пол, а потом неожиданно укусил соперника за живот.

В итоге рефери остановил поединок и отдал победу Прайса. Официальная формулировка судей - победа за дисквалификации соперника.

После боя Дэвид Прайс был возмущен поступком соперника и назвал его животным

"Кэш сказал, что собирается потерять голову в бою. Так и получилось. В итоге, Али навредил сам себе. Если честно, я не очень доволен своим выступлением. Он предложил мне провести реванш, но я не хочу делить ринг с таким животным", - сказал Прайс.

Кэша Али грозит дисквалификация на два года. Кроме того, британца оштрафовали на $ 26 тыс.