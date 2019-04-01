Арсений Яценюк: Политическая борьба во втором туре выборов не должна перейти в политическую войну

1 апреля, 2019, 09:32

"Страна сегодня воюет на внешнем фронте против российской агрессии. Поэтому политическая борьба - это нормально. Но надо не допустить политической войны", - подчеркнул лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк в эфире программы "Главная тема. Выбор" на ТРК "Украина" в вечер первого тура выборов Президента Украины 31 марта

Победители первого тура президентских выборов будут жестко бороться за электорат, за каждый голос ", подчеркнул он:" Очень важно, чтобы эта политическая борьба не перешла в политическую войну ".

"Страна сегодня воюет на внешнем фронте против российской агрессии. Поэтому политическая борьба - это нормально. Но надо не допустить политической войны", - подчеркнул он.

"(Необходимо) готовиться к тому, что надо пожать руку победителю президентских выборов", - сказал Арсений Яценюк.

"Ни у одного кандидата сегодня нет 50%. И за три недели надо сделать максимум для того, чтобы те избиратели, которые за них не проголосовали, пришли на избирательные участки и отдали голос именно за этого кандидата".

Арсений Яценюк подчеркнул, что это сложная задача для победителей первого тура выборов: "Для обоих кандидатов это сложная задача. Еще никто выборы не выиграл. За три недели очень много разных интересных вещей услышим".

Он отметил важность того, чтобы кандидаты не "переходили красных линий": "Если ты думаешь, что перешел красную линию по отношению к оппоненту, - так к тебе две красные линии перейдут. И нечего обижаться. То есть надо воздерживаться в правилах. Правилах достойной борьбы. Так, жесткой, но достойной борьбы ".