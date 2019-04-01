35 млн рецептов и 27 млн деклараций с врачами: Супрун подвела итоги медреформы и пообещала обновление
О первых результатах медицинской реформы и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала на своей странице в Facebook .
"2 года назад стартовала программа" Доступные лекарства ". Два года украинцы бесплатно или за небольшую доплату получают лекарства против хронических болезней сердца, астмы и диабета 2 типа", - объясняет Супрун.
По ее словам, за это время выписано более 35 млн рецептов на более 1,8 млрд грн. Сейчас программой пользуются более 7 млн человек.
За первый год количество пациентов с нормализованным сахаром при диабете 2 типа увеличилось на 6,5%.
Количество вызовов скорой помощи с подозрением на инсульт или инфаркт уменьшилась на 4,2%.
Почти на 6% меньше украинцы вызвали скорую через приступы бронхиальной астмы. Всего на 17 000 меньше вызовов, говорит Супрун.
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А рецепты на "Доступные лекарства" уже могут выписывать врачи в частных заведениях и врачи частные предприниматели.
В апреле 2018 года основана Национальная служба здоровья Украины.
"Этот год стал началом коренной трансформации системы здравоохранения Украины. Первые результаты почувствовали врачи первичной медицинской помощи и их пациенты ", - утверждает руководительница МОЗ.
По ее словам, 99% всех коммунальных учреждений первички страны перешли на новую модель финансирования.
"Несмотря на прогнозы « экспертов », которые предвещали провал подписания договоров, деньги пошли за пациентом", - говорит Супрун.
"Врачи и медсестры начали получать достойную заработную плату, а пациенты - перечень медицинских услуг и анализов, которые они гарантированно могут получить у врача бесплатно", - добавляет и.о. министра здравоохранения.
Также год назад началась кампания "Врач для каждой семьи".
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"Впервые украинцы сами выбирают своих врачей - независимо от места регистрации, проживания, формы собственности учреждения. Ведь каждое пятое медучреждение, которое присоединилось к трансформации, частный или врач-ФЛП ", - рассказывает Супрун.
По ее словам, 26,8 млн украинцев уже подписали декларации с врачами, которых выбрали сами. При этом 76% пациентов довольны своими врачами.
Также Супрун анонсировала 1 апреля 2019 года перезапуск программы "Доступные лекарства".
"Большое обновление, которое наблюдается позволит украинцам получать нужные препараты в любой аптеке, которая имеет договор с НСЗУ на участие в программе, - независимо от места проживания или прописки. То есть скорее и проще. Об этом подробнее расскажем чуть позже ", - добавила руководительница МОЗ.
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