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Жена Гриценко есть в списках избирателей. Она может принять участие в голосовании, - ЦИК


фото: ГромадськеТБ
Личные данные известной украинской журналистки, главного редактора еженедельника "Зеркало недели" Юлии Мостовой на самом деле есть в Государственном реестре избирателей по месту ее постоянного проживания. Таким образом, она тоже может проголосовать

Об этом во время брифинга заявил заместитель главы Центральной избирательной комиссии Олег Конопольский, передает Еспресо.TV.

"Я хотел бы подчеркнуть, что мы сделали проверку, и по результатам проверки мы установили, что она есть в списках избирательного участка №800017 под №1269. Поэтому мы можем пригласить еще раз Юлию Владимировну прийти на избирательный участок и проголосовать. Она есть в списках. возможно, там какие-то неточности, были. Но она в списках есть", - отметил он.

  • Перед этим сообщалось, что Мостовая не смогла проголосовать на выборах президента, так как не нашла себя в списках избирателей.
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