Выборы президента 2019: когда ожидать второй тур и инаугурацию
Еспресо.TV напоминает читателям, что должно произойти после первого тура президентских выборов.
Согласно данным ЦИК, проголосовали уже более 50% граждан ( явка по состоянию на 20:00 составила 63,99% ), поэтому выборы считаются состоявшимися.
Поскольку, согласно результатам экзитполов, ни один из кандидатов не набрал 50% + 1 голос, в случае официального подтверждения этих данных ЦИК, в Украине состоится второй тур президенских выборов.
Окончательные результаты выборов президента Украины в первом туре должны сообщить до 10 апреля.
Если результаты экзит-полов подтвердятся, второй тур должен состояться в воскресенье, 21 апреля.
А уже до 1 мая ЦИК должен назвать имя нового президента Украины.
К 3 июня 2019 г. должна состояться инаугурация уже нового президента Украины.
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Напомним, обнародованы результаты национального экзитпола трех социологических служб состоянию на 18:00. Согласно им, лидеры президентской гонки набрали: Владимир Зеленский - 30,4%, Петр Порошенко - 17,8%, Юлия Тимошенко - 14,2%, Юрий Бойко - 9,8%, Анатолий Гриценко - 7,1%.
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Социологическая компания "Социс" обнародовала данные исследования из избирательных участков по состоянию на 19:00. Согласно им, результаты такие: Владимир Зеленский - 29,25% голосов, Петр Порошенко - 19,19%, Юлия Тимошенко - 13,75%, Юрий Бойко - 9,24%, Анатолий Гриценко - 7,91%, Игорь Смешко - 6,74%, Олег Ляшко - 4,63%.
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