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Выборы президента 2019: когда ожидать второй тур и инаугурацию

По состоянию на 20:00 явка на президентских выборах составила 63,99%, поэтому второго тура выборов, весьма вероятно, не избежать

Еспресо.TV напоминает читателям, что должно произойти после первого тура президентских выборов.

Согласно данным ЦИК, проголосовали уже более 50% граждан ( явка по состоянию на 20:00 составила 63,99% ), поэтому выборы считаются состоявшимися.

Поскольку, согласно результатам экзитполов, ни один из кандидатов не набрал 50% + 1 голос, в случае официального подтверждения этих данных ЦИК, в Украине состоится второй тур президенских выборов.

Окончательные результаты выборов президента Украины в первом туре должны сообщить до 10 апреля.

Если результаты экзит-полов подтвердятся, второй тур должен состояться в воскресенье, 21 апреля.

А уже до 1 мая ЦИК должен назвать имя нового президента Украины.

К 3 июня 2019 г. должна состояться инаугурация уже нового президента Украины.

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