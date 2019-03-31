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Выборы 2019: по состоянию на 15:00 полиция открыла 11 уголовных производств

31 марта состоянию на 15:00 в Национальную полицию Украины поступило 649 заявлений и сообщений о правонарушениях в ходе очередных выборов президента, открыто 11 уголовных производств

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Facebook.

"649 заявлений и сообщений в полицию о нарушениях избирательного законодательства. 11 сообщений следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований", - говорится в сообщении.

Напомним, что сегодня, 31 марта, украинцы избирают президента. В 08:00 открылись избирательные участки для голосования на очередных выборах главы государства. Волеизъявление граждан продлится до 20:00.

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