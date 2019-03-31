Во Львове на участке умер 90-летний мужчина, а в Запорожье - женщина

31 марта, 2019, 19:59

Во Львове на выходе из избирательного участка умер 90-летний мужчина, а в Запорожье, не дождавшись голосования, умерла женщина

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

"На выходе из избирательного участка на ул. Кульчицкой во Львове умер мужчина 1928 года рождения", - говорится в сообщении.

Назначена экспертиза, причины смерти устанавливаются.

Как сообщил на странице сообщества "Адекватный Львов" в Facebook Виктор Тилипский, мужчина успел проголосовать.

Также ранее сообщалось о смерти женщины. Об этом со ссылкой на один из избирательных штабов сообщает местный сайт "Zабор".

Известно, что женщина должна была проголосовать из дома, однако когда к ней пришли представители избирательной комиссии, обнаружили ее уже мертвой.

По информации издания, женщина скончалась за полчаса до прихода представителей комиссии.