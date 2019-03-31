//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Вакарчук проголосовал на выборах президента Украины с женой и дочерью

31 марта украинский певец Святослав Вакарчук отдал свой голос на выборах президента Украины

Об этом он сообщил в эфире телеканала " Прямой".

"Я думаю, что каждый из нас перед тем, как голосовать, должен взвесить очень внимательно все "за" и "против", он должен взвесить действительно самое главное - куда движется страна, каким образом и что тот или иной кандидат предлагает для этого движения. Я взвесил. Надеюсь, все мы взвесили", - сказал он.

По его словам, Украине необходима смена политической культуры.

"Самое главное, что нужно Украине, по моему мнению, это смена политической культуры. К сожалению, эти выборы (я внимательно за ними следил) показывают, что ни один из 39 кандидатов не предлагает этого - смены политической культуры. Мы видим количество имен, но так и не знаем, кто за ними стоит. Мы видим большое количество и лозунгов, и красивых слов, но очень мало очень мало реальных, настоящих идей, стоящих за этим и действенного исполнения этих идей", - сказал он.

Напомним, что сегодня, 31 марта, украинцы избирают президента. В 08:00 открылись избирательные участки для голосования на очередных выборах главы государства. Волеизъявление граждан продлится до 20:00.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

31 марта, 2019 воскресенье

больше новостей

31 марта, 2019 воскресенье

30 марта, 2019 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать