Вакарчук проголосовал на выборах президента Украины с женой и дочерью

31 марта, 2019, 15:56

31 марта украинский певец Святослав Вакарчук отдал свой голос на выборах президента Украины

Об этом он сообщил в эфире телеканала " Прямой".

"Я думаю, что каждый из нас перед тем, как голосовать, должен взвесить очень внимательно все "за" и "против", он должен взвесить действительно самое главное - куда движется страна, каким образом и что тот или иной кандидат предлагает для этого движения. Я взвесил. Надеюсь, все мы взвесили", - сказал он.

По его словам, Украине необходима смена политической культуры.

"Самое главное, что нужно Украине, по моему мнению, это смена политической культуры. К сожалению, эти выборы (я внимательно за ними следил) показывают, что ни один из 39 кандидатов не предлагает этого - смены политической культуры. Мы видим количество имен, но так и не знаем, кто за ними стоит. Мы видим большое количество и лозунгов, и красивых слов, но очень мало очень мало реальных, настоящих идей, стоящих за этим и действенного исполнения этих идей", - сказал он.

Напомним, что сегодня, 31 марта, украинцы избирают президента. В 08:00 открылись избирательные участки для голосования на очередных выборах главы государства. Волеизъявление граждан продлится до 20:00.