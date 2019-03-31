В Ужгороде 101-летний дедушка лично проголосовал на участке
31 марта, 2019, 18:07
В Ужгороде на избирательный участок лично пришел и проголосовал старейший житель города Николай Деревляник, которому 101 год
Об этом сообщает Depo.Закарпаття.
101-летний житель Ужгорода Николай Деревляник голосовал, 31 марта, на участке, расположенном в помещении лингвистической гимназии им. Т. Шевченко.
Старейший житель Ужгорода ходит на все выборы лично вместе со своими родными.
"Я пришел, чтобы отдать свой голос за наше будущее, всех нас! Помоги нам Господи! Никакие выборы не пропускаю!", - сказал Николай Деревляник.
Читайте также
-
26 марта, 2019 Виталий Портников: Россия спасает Мадуро как Януковича
-
-
31 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
-
-
Читайте также
-
-
31 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
-