В Ужгороде 101-летний дедушка лично проголосовал на участке

31 марта, 2019, 18:07

В Ужгороде на избирательный участок лично пришел и проголосовал старейший житель города Николай Деревляник, которому 101 год

Об этом сообщает Depo.Закарпаття.

101-летний житель Ужгорода Николай Деревляник голосовал, 31 марта, на участке, расположенном в помещении лингвистической гимназии им. Т. Шевченко.

Старейший житель Ужгорода ходит на все выборы лично вместе со своими родными.

"Я пришел, чтобы отдать свой голос за наше будущее, всех нас! Помоги нам Господи! Никакие выборы не пропускаю!", - сказал Николай Деревляник.