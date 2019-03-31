В Турции проходят местные выборы, партия Эрдогана - в зоне риска

31 марта, 2019, 16:18

В воскресенье, 31 марта, в Турции проходят местные выборы, на которых партия президента Эрдогана может набрать рекордно низкое количество голосов

Об этом сообщает Reuters .

Голосование началось в 7:00 утра по местному времени и закончится в 16:00.

Право голоса имеют около 57 млн человек. Результатов голосования ожидают около полуночи.

Избиратели отказываются от поддержки президента Реджепа Тайипа Эрдогана из-за замедления роста экономики после валютного кризиса прошлого года и обвала лиры.

Согласно опросам, его Партия справедливости и развития может потерять контроль над столицей Анкарой и даже Стамбулом.