В Турции проходят местные выборы, партия Эрдогана - в зоне риска
31 марта, 2019, 16:18
В воскресенье, 31 марта, в Турции проходят местные выборы, на которых партия президента Эрдогана может набрать рекордно низкое количество голосов
Об этом сообщает Reuters .
Голосование началось в 7:00 утра по местному времени и закончится в 16:00.
Право голоса имеют около 57 млн человек. Результатов голосования ожидают около полуночи.
Избиратели отказываются от поддержки президента Реджепа Тайипа Эрдогана из-за замедления роста экономики после валютного кризиса прошлого года и обвала лиры.
Согласно опросам, его Партия справедливости и развития может потерять контроль над столицей Анкарой и даже Стамбулом.
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