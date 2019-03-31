В Тернополе возле избирательного участка нашли часть гранаты
31 марта, 2019, 19:24
Во время проведения президентских выборов в Тернополе вблизи избирательного участка на улице Леси Украинки был обнаружен спусковой рычаг к ручной гранате
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Отмечается, что спусковой рычаг обнаружил один из членов избирательной комиссии. В частности, предмет находился рядом с забором школы и был за пределами избирательного участка.
"О подозрительной находке мужчина сразу сообщил сотрудникам полиции, которые несут службу на участке. Правоохранители оперативно сообщили дежурному", - говорится в сообщении.
В свою очередь, на место происшествия прибыли специалисты взрывотехнической службы, которые установили, что был найден спусковой рычаг запала ручной гранаты РГД-5.
"Правоохранители установили, что угрозы окружающим найденный предмет не несет", - отмечается в сообщении.
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