В Тернополе возле избирательного участка нашли часть гранаты

31 марта, 2019, 19:24

Во время проведения президентских выборов в Тернополе вблизи избирательного участка на улице Леси Украинки был обнаружен спусковой рычаг к ручной гранате

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Отмечается, что спусковой рычаг обнаружил один из членов избирательной комиссии. В частности, предмет находился рядом с забором школы и был за пределами избирательного участка.

"О подозрительной находке мужчина сразу сообщил сотрудникам полиции, которые несут службу на участке. Правоохранители оперативно сообщили дежурному", - говорится в сообщении.

В свою очередь, на место происшествия прибыли специалисты взрывотехнической службы, которые установили, что был найден спусковой рычаг запала ручной гранаты РГД-5.

"Правоохранители установили, что угрозы окружающим найденный предмет не несет", - отмечается в сообщении.