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В NASA впервые испытали марсианский вертолет

Первый вертолет, предназначенный для полетов на Марсе - Mars Helicopter - успешно прошел первую серию сертификационных летных испытаний в Лаборатории реактивного движения (JPL)

Об этом говорится в сообщении на сайте NASA.

Летательный аппарат Mars Helicopter отправят на Марс вместе с новым марсоходом в 2020 году. Он должен прибыть туда вместе с другим исследовательским оборудованием в феврале 2021 года.

Предполагается, что Mars Helicopter сделает не менее пяти коротких испытательных полетов. Научных задач с помощью вертолета пока выполнять не планируется.

Разработки мини-вертолета массой почти 2 кг ведутся с 2013 года. Он оснащен солнечными панелями для подзарядки и нагревательным механизмом для условий холодной планеты. Если миссия пройдет успешно, то США станут первой страной, которая запустила на другой планете летательный аппарат тяжелее воздуха.

В ближайшее время аппарат ждут новые испытания - он должен доказать, что способен работать в марсианских условиях, где ночные температуры могут опускаться до -90 ° C.

Кроме того, инженеры проверят его способность летать до 90 секунд в тонкой марсианской атмосфере, где давление эквивалентно давлению на высоте 30 500 метров на Земле, или в 2,5 раза выше, чем рекорд высоты полета для обычного земного вертолета.

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