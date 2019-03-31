В NASA впервые испытали марсианский вертолет

31 марта, 2019, 10:35

Первый вертолет, предназначенный для полетов на Марсе - Mars Helicopter - успешно прошел первую серию сертификационных летных испытаний в Лаборатории реактивного движения (JPL)

Об этом говорится в сообщении на сайте NASA.

Летательный аппарат Mars Helicopter отправят на Марс вместе с новым марсоходом в 2020 году. Он должен прибыть туда вместе с другим исследовательским оборудованием в феврале 2021 года.

Предполагается, что Mars Helicopter сделает не менее пяти коротких испытательных полетов. Научных задач с помощью вертолета пока выполнять не планируется.

Разработки мини-вертолета массой почти 2 кг ведутся с 2013 года. Он оснащен солнечными панелями для подзарядки и нагревательным механизмом для условий холодной планеты. Если миссия пройдет успешно, то США станут первой страной, которая запустила на другой планете летательный аппарат тяжелее воздуха.

В ближайшее время аппарат ждут новые испытания - он должен доказать, что способен работать в марсианских условиях, где ночные температуры могут опускаться до -90 ° C.

Кроме того, инженеры проверят его способность летать до 90 секунд в тонкой марсианской атмосфере, где давление эквивалентно давлению на высоте 30 500 метров на Земле, или в 2,5 раза выше, чем рекорд высоты полета для обычного земного вертолета.