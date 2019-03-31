В Киеве полиция проверяет содержимое неизвестного рюкзака на избирательном участке
31 марта, 2019, 18:06
В Киеве в ходе проведения голосования на избирательном участке обнаружили неизвестный рюкзак
Об этом сообщает гражданская сеть ОПОРА.
Инцидент произошел на избирательном участке №801003 избирательного округа 223 в Шевченковском районе города.
Наблюдатели ОПОРЫ сообщили, что рюкзак передали правоохранителям на проверку. На участке продолжается процедура голосования.
Напомним, что 31 марта в Украине проходит первый тур выборов президента.
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