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В Киеве полиция проверяет содержимое неизвестного рюкзака на избирательном участке

В Киеве в ходе проведения голосования на избирательном участке обнаружили неизвестный рюкзак

Об этом сообщает гражданская сеть ОПОРА.

Инцидент произошел на избирательном участке №801003 избирательного округа 223 в Шевченковском районе города.

Наблюдатели ОПОРЫ сообщили, что рюкзак передали правоохранителям на проверку. На участке продолжается процедура голосования.

Напомним, что 31 марта в Украине проходит первый тур выборов президента.

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